Dayaklı vefa!

Almanya'nın ?Recklinghausen kentinde yaşayan Bahriye Akkuzu (79), vefat eden eşi için mevlit okutmak üzere Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki köyüne gittiğinde yediği dayağı SABAH'a anlattı. İki torunu, gelini ve torununun eşinden dayak yiyen Bahriye nine, "Saçımı süpürge ettim, ama dayak yedim. Gözyaşım dinmiyor" dedi.Eşi ve oğlunun kanserden öldüğünü anlatan Akkuzu, "Kocam 1968'de Almanya'ya geldi. Madende çalıştı, kömür tozundan kanser oldu. Oğlumu da 6 yıl önce kanserden kaybettim. Ölen oğlumun üç çocuğunu biz okuttuk. 65 yaşımdan sonra onlara para gönderebilmek için temizlik işine girdim. Torunlardan biri adliyede müdür, diğeri öğretmen, öteki de makine mühendisi oldu" dedi.Doktor olan kızı ile köydeki evine girer girmez, gelini ve torununun eşinin saldırısına uğradığını anlatan Akkuzu, "Bize, 'Bavulları yukarı çıkarmayın burada kalmayacaksınız' dedikten sonra torunlarımı aradılar. Torunlarımdan Ferdi, 'Ben size güzel bir hoşgeldin diyeyim' dedikten sonra yumruk attı. Ardından hepsi bir olup kızıma saldırdılar. Kafasını betona vurdular. Her yerimiz mosmor" diye konuştu.Kızının gözleri önünde dövülmesini izlemek zorunda kaldığını söyleyen Bahriye nine, "Ben bastonla zor yürüyorum. Kızımı döverlerken 'Yapmayın' diye çok çırpındım ama dinletemedim. Kendi yaptırdığım eve adım attığımda dayak yemek beni çok üzdü. Şikayetçi olduk ama adliyede çalışan torunum Orhan, 'Şikâyetin nasıl olsa önüme gelecek, kaybolur' dedi. Yaptıkları yanlarına kâr kalmasın" dedi.Doktor R. A., yengesi ve yeğeninin kendisini tuttuğunu, iki yeğeninin de kendine yumruklar attığını dile getirdi. R.A., "Bir ara kafamı betona vurdular. Her yerim mosmor. Beni gören 'Eşinden dayak yemiş herhalde' diyor. Oysa ben okusunlar, iyi şartlarda yaşasınlar diye çırpındığımız yeğenlerimden dayak yedim" dedi.