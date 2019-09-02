Bacağı kesilecekti Türkiye’de yürüdü

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FRANSA'DA geçen yıl dünya kupası şampiyonluk kutlamalarında bir motosiklet sürücüsünün evinin önünde oynarken bacağını ezdiği 9 yaşındaki Berfin Gündüz Türkiye'de iyileşti. Çocuk, Fransa'da bir dizi ameliyata girmiş, doktorlar, "Bacağın kesilmesi gerek" demişti. Gündüz Ailesi ise kızlarını ameliyat ettirmek için Türkiye'ye götürmek istedi.FRANSIZ doktorlar Fransa'da yapılamayan ameliyatın Türkiye'de yapılmasının imkansız olduğunu söyledi. Konu Fransız basınına da yansıdı. Ancak aile, tüm zorluklara rağmen Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle çocuğu Türkiye'ye götürdü. Çocuk Türkiye'de geçirdiği ameliyatlar ve tedavilerle yedi günde yürümeye başladı, yedi ayda ise tamamen iyileşti.