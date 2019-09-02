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Bacağı kesilecekti ’de yürüdü

Fransa’da motosiklet 9 yaşındaki Berfin’in bacağını ezmiş, Fransız doktorlar ‘Bacak kesilmeli’ demişti. Berfin’i Türk doktorlar iyileştirdi

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019
Bacağı kesilecekti Türkiye’de yürüdü
BACAĞINDAN OLACAKTI
FRANSA'DA geçen yıl dünya kupası şampiyonluk kutlamalarında bir motosiklet sürücüsünün evinin önünde oynarken bacağını ezdiği 9 yaşındaki Berfin Gündüz Türkiye'de iyileşti. Çocuk, Fransa'da bir dizi ameliyata girmiş, doktorlar, "Bacağın kesilmesi gerek" demişti. Gündüz Ailesi ise kızlarını ameliyat ettirmek için Türkiye'ye götürmek istedi.

YEDİ GÜNDE YÜRÜDÜ
FRANSIZ doktorlar Fransa'da yapılamayan ameliyatın Türkiye'de yapılmasının imkansız olduğunu söyledi. Konu Fransız basınına da yansıdı. Ancak aile, tüm zorluklara rağmen Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle çocuğu Türkiye'ye götürdü. Çocuk Türkiye'de geçirdiği ameliyatlar ve tedavilerle yedi günde yürümeye başladı, yedi ayda ise tamamen iyileşti.
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Bacağı kesilecekti Türkiye’de yürüdü
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