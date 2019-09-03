Haberler > Avrupa Haberleri > Emir ağlattı, Semih tesellimiz oldu

Emir ağlattı, Semih tesellimiz oldu

Altı yaşındaki Emir, ’da otobüsün altında can verdi. Sivaslı Akpınar ailesi ise Türkiye dönüşü ’da kaza yaptı, üç kişi öldü. İki olay yüreğimizi yaktı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Emir ağlattı, Semih tesellimiz oldu
Hamburg'da altı yaşındaki Emir Calu, abisi ile birlikte benzin istasyonuna giderek dondurma aldı. Dönüş yolunca iki çocuk, gelen belediye otobüsünü fark etmedi ve aniden yola çıktı. Daha yeni okula başlayan Emir, belediye otobüsünün altında kaldı, abisi kurtuldu. Olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin müdahalesi sonuç vermeyince Emir yaşamını yitirdi.
Olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından, "Allah'ım bu cuma akşamı tek dileğim evlatlarımızı tüm kötülüklerden esirge, evimizden huzuru eksik etme" paylaşımında bulunan aile olay sonrası büyük acı yaşadı. Ailenin yakında Emir'in sünnet düğününü yapmaya hazırlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

İkbal ÖZAKINCI / HAMBURG
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emir ağlattı, Semih tesellimiz oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN