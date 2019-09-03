Emir ağlattı, Semih tesellimiz oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hamburg'da altı yaşındaki Emir Calu, abisi ile birlikte benzin istasyonuna giderek dondurma aldı. Dönüş yolunca iki çocuk, gelen belediye otobüsünü fark etmedi ve aniden yola çıktı. Daha yeni okula başlayan Emir, belediye otobüsünün altında kaldı, abisi kurtuldu. Olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin müdahalesi sonuç vermeyince Emir yaşamını yitirdi.Olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından, "Allah'ım bu cuma akşamı tek dileğim evlatlarımızı tüm kötülüklerden esirge, evimizden huzuru eksik etme" paylaşımında bulunan aile olay sonrası büyük acı yaşadı. Ailenin yakında Emir'in sünnet düğününü yapmaya hazırlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor./ HAMBURG