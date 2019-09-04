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Artık kimse güvende değil

, ’yı uçurumun kenarına sürüklüyor. Faşist AfD’nin giderek güçlendiği Almanya’da hortlayan ırkçılık, bu kez Türk kökenli Alman subayı hedef aldı

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Artık kimse güvende değil
AYAĞINDAN YARALANDI
ALMANYA'DA ırkçı parti AfD'nin seçim başarısı, ırkçıları cesaretlendirdi. Alman ordusunda görevli Türk kökenli bir subay, başkent Berlin'in Neukölln ilçesinde iki kişinin saldırısına uğradı. "Sen bu üniformayı taşımaya layık değilsin. Sadece bir Alman, ordunun üniformasını taşıyabilir" diyen saldırganlar, askere yumruk atıp tekmeledi. 25 yaşındaki asker ayağından yaralandı.

CESARETLENDİLER
SALDIRGANLARI takip edemeyen asker, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede arama yapmasına karşın ırkçı saldırganları bulamadı. Almanya'da ırkçılar, NSU cinayetlerinde göstermelik cezalar verilmesi, perde arkasındaki isimlerin aydınlatılmaması ve polis, gizli servis gibi birimlere sızmalarından ötürü giderek cesaretleniyor. BERLİN
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