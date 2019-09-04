Artık kimse güvende değil

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA ırkçı parti AfD'nin seçim başarısı, ırkçıları cesaretlendirdi. Alman ordusunda görevli Türk kökenli bir subay, başkent Berlin'in Neukölln ilçesinde iki kişinin saldırısına uğradı. "Sen bu üniformayı taşımaya layık değilsin. Sadece bir Alman, ordunun üniformasını taşıyabilir" diyen saldırganlar, askere yumruk atıp tekmeledi. 25 yaşındaki asker ayağından yaralandı.SALDIRGANLARI takip edemeyen asker, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede arama yapmasına karşın ırkçı saldırganları bulamadı. Almanya'da ırkçılar, NSU cinayetlerinde göstermelik cezalar verilmesi, perde arkasındaki isimlerin aydınlatılmaması ve polis, gizli servis gibi birimlere sızmalarından ötürü giderek cesaretleniyor. BERLİN