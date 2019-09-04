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Aykut’un organları 5 kişide yaşayacak

’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ’nın organları 5 hastaya umut oldu

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Aykut’un organları 5 kişide yaşayacak
AYKUT Dalga 17 yaşındaydı. Almanya'nın Karlstadt kasabasından, tatil için gittiği Iğdır'da motosikletle kaza geçirdi ve ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Aykut Dalga'nın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Kalp, karaciğer ve böbrekleri, nakledilmek üzere Erzurum ve İstanbul'da bağış bekleyen hastalara gönderildi.
ORGANLAR Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen uçakla alındı. Bağışçıdan alınan kalbin, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan ve yapay kalp kullanan bir hastaya nakledileceği öğrenildi. Acılı baba Murat Dalga "Oğlum öldü ama organları başka insanlarda yaşasın. Organ nakledilecek hastalara da Allah'tan şifa diliyorum" diye konuştu.
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Aykut’un organları 5 kişide yaşayacak
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