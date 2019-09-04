Babasının öldüğünü söyleyemediler

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE tatilinden dönerken Sırbistan'da babasının direksiyon başında saniyelik uykuya dalması sonrası oluşan kazada, yedi yaşındaki Semih'in burnunun bile kanamadığı belirtildi. Kaza sonrası hastaneye giden Semih'in akrabaları, "Sağlık durumu çok iyi. Araçtan çıkartıldığında yarası yokmuş. Hastanede müşahede altında tutulmuş" dedi.SEMİH'İN babası ve amcasının öldüğünü bilmediğini dile getiren akrabaları, "Uyuduklarını sanıyor" açıklaması yaptı. Akrabalar, Saffet ve Sami Akpınar'ın cenazesinin Sivas'ta defnedileceğini duyurdu. Pazartesi sabahı Novi Sad ile Subotica yolunda seyir halindeki TIR'a çarpan araçta, Mesut Kapusuz da yaşamını yitirmişti.UID eski Avusturya Bölge Sekreteri ve Birlikte Viyana için Partisi'nin (GfW) kurucusu Sami Akpınar'ın ölümü Avusturya basınında da geniş yankı uyandırdı. Öte yandan eski Milletvekili Şirvan Ekici, sosyal medya hesabından Akpınar hakkında yazdığı çirkin ifadelerle tepki çekti. Ekici'ye, "Ölünün arkasından konuşmamayı öğrenmeli" mesajı verildi.VİYANA