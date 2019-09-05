Futbol dünyası şokta

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ALMAN Milli Futbol Takımı'nın eski ünlü oyuncularından Christoph Metzelder hakkında çocuk pornosu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hamburg Savcılığı'nın talimatı üzerine Metzelder'in Düsseldorf'taki evi arandı, cep telefonu ile bilgisayarına el konuldu.METZELDER'İN daha önce birlikte olduğu bir kadın tarafından ihbar edildiği öne sürüldü. Kadının, Metzelder'in cep telefonundan kendisine gönderdiği 15 çocuk pornosu görüntüsünü delil olarak sunduğu belirtildi. ARD, Metzelder ile yaptığı anlaşmasını askıya aldı.