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dünyası şokta

Almanların efsane futbolcusu ’in başı çocuk pornosu ile dertte

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Futbol dünyası şokta
EVİ ARANDI
ALMAN Milli Futbol Takımı'nın eski ünlü oyuncularından Christoph Metzelder hakkında çocuk pornosu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hamburg Savcılığı'nın talimatı üzerine Metzelder'in Düsseldorf'taki evi arandı, cep telefonu ile bilgisayarına el konuldu.

İHBARCI ESKİ SEVGİLİ
METZELDER'İN daha önce birlikte olduğu bir kadın tarafından ihbar edildiği öne sürüldü. Kadının, Metzelder'in cep telefonundan kendisine gönderdiği 15 çocuk pornosu görüntüsünü delil olarak sunduğu belirtildi. ARD, Metzelder ile yaptığı anlaşmasını askıya aldı.
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Futbol dünyası şokta
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