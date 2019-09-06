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Mülteciye altı ayda 609 saldırı

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Mülteciye altı ayda 609 saldırı
Almanya'da yılın ilk altı ayında mültecilere yönelik 609 saldırı gerçekleşti. Saldırılarda 102 kişinin yaralandığı açıklandı

YEDİ ÇOCUK YARALANDI
ALMAN Hükümeti bu yılın ilk altı ayında mültecilere yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Federal Meclis'e sunulan bir soru önergesini yanıtlayan hükümet, altı ayda mültecilere yönelik 609 saldırı gerçekleştiği ve bu saldırılarda yedisi çocuk, 102 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

EN ÇOK BRANDENBURG'DA
HER dört saldırıdan birinin Brandenburg Eyaleti'nde gerçekleştiği aktarılırken, Baden Württemberg Eyaleti'nde 62, Aşağı Saksonya'da 58, Saksonya'da ise 56 saldırı kayıtlara geçti. 160 vakada 'saldırının hedefinin mülteci/iltica başvurusu yapan kişi' olarak sınıflandırıldığı belirtildi.
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Mülteciye altı ayda 609 saldırı
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