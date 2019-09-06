Mülteciye altı ayda 609 saldırı

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Almanya'da yılın ilk altı ayında mültecilere yönelik 609 saldırı gerçekleşti. Saldırılarda 102 kişinin yaralandığı açıklandıALMAN Hükümeti bu yılın ilk altı ayında mültecilere yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Federal Meclis'e sunulan bir soru önergesini yanıtlayan hükümet, altı ayda mültecilere yönelik 609 saldırı gerçekleştiği ve bu saldırılarda yedisi çocuk, 102 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.HER dört saldırıdan birinin Brandenburg Eyaleti'nde gerçekleştiği aktarılırken, Baden Württemberg Eyaleti'nde 62, Aşağı Saksonya'da 58, Saksonya'da ise 56 saldırı kayıtlara geçti. 160 vakada 'saldırının hedefinin mülteci/iltica başvurusu yapan kişi' olarak sınıflandırıldığı belirtildi.