Neo-Nazilere yargı kıyağı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Neo-Nazilere dönük en büyük davalardan biri olan Koblenz'deki Neo-Nazi davası düştü. 2012 yılının mayıs ayından bu yana cezalandırılmaya çalışılan Neo-Nazilerin tamamı aklandı. İlk iki girişimi rezaletle sonuçlanan Neo-Nazi davası, tüm sanıklar hakkındaki davaların düşürülmesi nedeniyle sona erdi. Dosya kapandı, bütün sanıklar salındı.İLK dava, 2012'de başladı. Koblenz Eyalet Mahkemesi'nde görülen "Aktionsbüro Mittelrhein" (Mittelrhein Eylem Bürosu) davasında 26 kişi yargılandı. 337 duruşma süren dava, Hâkim Hans Georg Göttgen'in emekli olması nedeniyle düştü. Savcılık itiraz etti. Bunun üzerine ekim 2018'de ikinci dava başladı, hukuki hatalar nedeniyle başladığı gibi de sona erdi.SON dava şubat 2019'da başladı. Hâkim önüne çıkan 14 sanığın 10'u hakkındaki dava düştü, biri öldü. Üç sanık hakkında ise hukuki takibata gerek duyulmadı. Suç örgütü kurmak, kamu düzenini bozmak, tehlikeli şekilde adam yaralamak suçlarından hâkim önüne çıkan Neo-Naziler, ceza almadan aklandı. Alman hukuku da Neo-Naziler konusunda yine sınıfta kaldı.2012 yılında başlayan ilk dava, hakim Hans Georg Göttgen'in emekli olmasıyla 337 duruşma sonunda düştü. Avukatlar, verdikleri çeşitli dilekçelerle davanın 5 yıl sürmesine neden olmuştu. 26 sanıkla başlayan dava 14 sanığa kadar geriledi. Sonunda hepsi aklandı. Bölgenin en bilinen Neo-Nazileri, ceza almadan bu işten sıyrıldı.