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Dorsfeld’i Nazi semti ilan ettiler

Irkçılar, ’un Dorsfeld semtinde duvarlara Nazi semti yazdı. Belediye semte grafiticileri gönderip duvardaki yazıları sildi

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Dorsfeld’i Nazi semti ilan ettiler
ALMANYA'NIN Dortmund kentinde Neo-Naziler, kaleleri olarak bilinen Dorsfeld'i Nazi semti ilan etti. Evleri de imparatorluk dönemi bayrakları ile donatan Neo-Naziler, duvarlara Nazi sloganları yazdı. Duvardaki yazılar dün polis eşliğinde mahalleye giden grafiticiler tarafından üzerleri boyanarak kapatıldı.
DORTMUND Büyükşehir Belediyesi, "Bu eylemle Dortmund'un aşırı sağa, hoşgörüsüzlüğe ve yabancı düşmanlığına karşı olduğu gösterildi" dedi. Semte giden Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul ise ırkçılığa milimetre alan bırakmamada kararlı olduklarını söyledi.

Cengiz PARLAYAN / DORTMUND
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Dorsfeld’i Nazi semti ilan ettiler
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