Dorsfeld’i Nazi semti ilan ettiler

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Dortmund kentinde Neo-Naziler, kaleleri olarak bilinen Dorsfeld'i Nazi semti ilan etti. Evleri de imparatorluk dönemi bayrakları ile donatan Neo-Naziler, duvarlara Nazi sloganları yazdı. Duvardaki yazılar dün polis eşliğinde mahalleye giden grafiticiler tarafından üzerleri boyanarak kapatıldı.DORTMUNDBüyükşehir Belediyesi, "Bu eylemle Dortmund'un aşırı sağa, hoşgörüsüzlüğe ve yabancı düşmanlığına karşı olduğu gösterildi" dedi. Semte giden Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul ise ırkçılığa milimetre alan bırakmamada kararlı olduklarını söyledi.DORTMUND