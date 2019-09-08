Gizli servis kıvırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın en karanlık seri cinayetler serisi NSU'nun işlediği ilk cinayetin üzerinden bugün tam 19 yıl geçti. Aradan geçen 19 yıla rağmen, NSU'nun gizli servis ile kirli ilişkileri ve örgüte yardım eden Neo-Nazi ağ bir türlü çözülemedi. NSU skandalının peşini bırakmayan ve devlet sırrı ilişkileri ortaya çıkartmak isteyen SABAH, gizli servisi köşeye sıkıştırdı ve gizli dosyalar hakkında bilgi istedi.SABAH'a, NSU gerçeklerinin yer aldığı tahmin edilen ve 2044 yılına kadar sır ilan edilen dosyaların içeriği hakkında bilgi vermek istemeyen gizli servis, sadece işine gelen soruları yanıtladı. Sorulara kaçamak yanıt veren gizli servis, yönetmeliklerin ve yasaların arkasına saklanarak, "Bu sorulara yanıt için hukuki zemin yok" dedi ve bir soru hariç tüm sorulara kaçamak yanıtlar verdi.SABAH'ın, "Dosyalara göre NSU'nun Hessen'deki hangi bağlantıları tespit edildi?" sorusuna ise gizli servis ilginç bir yanıt verdi. Gizli servis cevabında, "Bu soruyla asıl amacınızın dosyalarda yer alan bilgilere ulaşmak olduğunu gösterdiniz" dedi. Gizli servis, "Bu dosyaların uzun yıllar gizli tutularak gizli servisin rolünün örtbas edildiği intibası doğru mu?" sorusuna ise net şekilde "Hayır" dedi.Çiçekçi Enver Şimşek, NSU'nun bilinen ilk kurbanı. Hessen Eyaleti'nde yaşayan Enver Şimşek (38), 9 Eylül 2000 tarihinde Nürnberg'de çiçek sattığı minibüsünün içinde vuruldu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden ve iki gün yaşam savaşı veren Şimşek, 11 Eylül'de yaşamını yitirdi. Yıllarca Şimşek Ailesi'nin cinayetle ilgisi olabileceğinden şüphe eden polis, acılı eşe, "Kocanızın sevgilisi vardı" yalanını bile söyledi.Hessen Polis Teşkilatı'nda ırkçılık skandalları bitmek bilmiyor. Mülheim am Main kentinde polis adaylarına ait Whatsapp mesajlaşma grubunda ırkçı mesajlar paylaştıkları belirlenen altı polis adayının görevine son verildi. Grup konuşmalarında ırkçı ve anti-semitik mesajlar paylaşıldığı belirlendi. Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Cengiz PARLAYAN / ESSEN