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50 bin çocuk tehlikede

, ülkede 50 binin üzerinde çocuğun evde ve şiddet ile karşı karşıya kalıp cinsel istismara uğradığını açıkladı

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019
50 bin çocuk tehlikede
ARTIŞ YÜZDE 10
ALMAN Gençlik Dairesi, ülkede geçen yıl 50 bin 400 çocuğun yaşadıkları evde ihmal, kötü muamele, istismar ve şiddet gördüğünü açıkladı. Daire, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artış olduğunu belirtti ve 2018'de tehlike altında olan 7 bin 800 çocuğun geçici olarak koruma altına alındığını duyurdu. Daire, 53 bin çocuğa eğitim danışmanlığı desteği verildiğini de açıkladı.

CİNSEL İSTİSMAR ARTTI
TEHLİKE altındaki çocukların yüzde 31'inin aşağılama ve korkutma gibi kötü psikolojik muamele gördüğü kaydedildi. Çocukların yüzde 26'sının fiziksel şiddete maruz kaldığı, yüzde 5'inin cinsel istismara uğradığı vurgulandı. Cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının bir yıl içinde yüzde 20 artış gösterdiğine de işaret edildi.
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