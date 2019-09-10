Avrupalı Türklere ehliyet müjdesi!

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupalı Türkleri ilgilendiren konulardaki gelişmeler hakkında SABAH Avrupa'ya önemli açıklamalarda bulundu. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşın eğitimden ulaşıma, hukuktan ekonomiye, sosyal alanlardan ticarete pek çok alanda, yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye'deki işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmesi için birçok yasal düzenleme hayata geçirildiğine dikkat çeken Sırakaya, "Bu yeniliklere yenileri de yolda. Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de araç kullanmak için bulundukları ülkeden aldıkları ehliyetleri Türkiye'ye iade zorunluluğu kaldırılıyor. Karayolları Yönetmeliği'nde sorunu çözecek bir değişiklik olacak" dedi.

EHLİYETLER KENDİLERİNDE KALACAK

SIRAKAYA, "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı yılın belli dönemlerini Türkiye'de, belli dönemlerini ikamet ettikleri ülkelerde geçirmektedir. 1 yıldan fazla Türkiye'de kalan bir yurtdışı vatandaşının mevcut yabancı sürücü belgesini Türkiye iade etmesi gerekmektedir. Fakat ikamet ettikleri ülkeler ile bağları devam ediyor. Bu nedenle örneğin Almanya'da düzenlenen sürücü belgelerine de ihtiyaç duyuyorlar" diye konuştu. Sırakaya, konunun ilgili makama iletildiğini, Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire Başkanlığı'nın değişiklik konusunda olumlu görüş bildirdiğini kaydetti.

ÇİFTE VATANDAŞ KALACAKLAR

SIRAKAYA, geçtiğimiz günlerde bir değişikliğin de vatandaşlık kanununda olacağını açıklamıştı. Planlanan değişikliğin kabul edilmesi durumunda artık reşit olmayan çocuklar, anne babası Türk vatandaşlığından çıkması durumunda Türk vatandaşlığını kaybetmeyecek. Mevcut uygulamada reşit olmayan çocuklar da anne babalarıyla birlikte Türk vatandaşlığını yitiriyor. Sırakaya aynı zamanda asılsız haberler dolaştığına da dikkat çekerek, "SGK'nın Eylül başında yayınladığı genelge sosyal medyada asılsız haberlere yol açtı. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri sağlık yardım belgeleri ile turistik amaçlı Türkiye'ye gelen misafirlerimiz ve yurtdışı sigortalı vatandaşlarımız, YUPASS numaralarını bulundukları illerin SGK'larından almaya davam etmeleri gerekmektedir. Yeni genelge, YUPASS numaralarıyla tüm hastanelerin acil servislerinden sağlık hizmeti alabilmelerine engel değildir" dedi. FRANKFURT