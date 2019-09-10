Nazi muhtar gündemi sarstı

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Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde bulunan Altenstadt kasabasının bir semti olan Waldsiedlung'a oybirliğiyle muhtar seçilen Alman Nasyonal Demokrat Parti (NPD) temsilcisi Stefan Jagsch, ülkeyi karıştırdı. CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, seçimin iptalini isterken, CDU Milletvekili ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Peter Tauber, NPD'li adaya oy veren CDU'lu siyasiye ateş püskürdü.TAUBER, "Siyasi ve ahlaki pusulası olmayan ve bir demokrat olarak böyle sorumsuz bir karar veren kişinin CDU'da yeri yok" diyerek, NPD'liye oy veren siyasinin partiden ayrılmasını istedi. Altenstadt Belediye Başkanı Norbert Syguda da şoke olduğunu söyledi. Syguda, "Bu kararı düzeltmeye çalışacağız" dedi. NPD'li muhtarın görevden alınabilmesi için heyetin üçte ikisinin oyuna ihtiyaç duyuluyor.ÖTE yandan NPD Hessen Eyalet Teşkilatı Başkan Yardımcısı da olan Jagsch'ı Waldsiedlung muhtarı seçen yedi kişilik heyetin arasında bir de Türk siyasi bulunuyor. Diğerleri kendini savunmaya çalışırken Ali Rıza Ağdaş (SPD), "Bu karar büyük bir hataydı. Bu nedenle istifa ediyorum" dedi ve çekileceğini açıkladı. Heyette bulunup da Neo-Nazi muhtara oyunu verenlerden birinin de polis olduğu öğrenildi.HESSEN Eyaleti Avrupa Bakanı Lucia Puttrich de NPD'li siyasinin muhtar seçilmesinin CDU için kabul edilmez olduğunu belirterek, "yanlış kararın" düzeltilmesi için harekete geçildiğini bildirdi. Puttrich yaptığı açıklamada, "CDU, SPD ve FDP ortak bir dilekçe ile muhtarı görevden alacaklar" dedi. Bu üç partinin 9 kişilik mecliste 8 sandalyesi bulunuyor. Ancak muhtarın ne zaman azledileceği henüz belli değil.Murat TOSUN / BERLİN