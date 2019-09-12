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Papa bile isyan etti

Hıristiyan aleminin lideri , ’da giderek artan yabancı düşmanlığını ‘hastalık’ olarak nitelendirdi

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Papa bile isyan etti
YABANCI DÜŞMANLIĞI BANA HİTLER'İ HATIRLATIYOR
Almanya yıllarca aşırı sağdan gelen tehlikeyi küçümseyip Neo-Nazilerin Türk esnafa dönük seri cinayetleri göstermelik cezalarla örtbas ederken, Papa Francis açık konuştu. Madagaskar'dan Roma'ya dönüşünde bir açıklama yapan Papa Francis, yabancı düşmanlığını "hastalık" olarak tanımladı. Yabancı düşmanlığının neden olacağı tehlikeye işaret eden Papa, "Yabancı düşmanlığı kızamık hastalığı gibi" dedi.

HİTLER'İ HATIRLIYORUM
PAPA Francis, "Bu hastalık bir ülkeye, bir kıtaya girerken, biz duvarlar örüyoruz. Yabancı düşmanlığı, bir ırkın saflığını haklı kılmak isteyen bir hastalıktır ve çoğu zaman yabancı düşmanlığı siyasi popülizmden faydalanır. Bazı yerlerde bana 1934 yılında Hitler'in yaptığı konuşmaları hatırlatan konuşmalar duyuyorum. Sanki Avrupa'da bu yıllara geri dönme fikri varmış gibi" diye konuştu.

SEEHOFER DE UYANDI
ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer de aşırı sağı tehlikeli olarak nitelendirdi. Seehofer, aşırı sağ tehlikenin "yüksek" olarak görülmesi gerektiğini savundu. Seehofer, bu tehlike nedeniyle gizli servislere ek personel alınacağını duyurdu. Özellikle Federal Kriminal Dairesi ile anayasayı koruma dairesi teşkilatlarına ek personel alınması söz konusu.

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Papa bile isyan etti
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