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Irkçı muhtarın yerine Tatjana

’da büyük tepki gören ırkçı muhtarın yerine gelecek isim bulundu. ’lu Tatjana, mahalleye muhtar olacak

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Irkçı muhtarın yerine Tatjana
Almanya'nın Hessen Eyaleti'ndeki Waldsiedlung mahallesine oybirliği ile muhtar seçilen ırkçı parti NPD'li Stefan Jagsch'ın, tepki görmesi üzerine yeni aday bulundu. NDP'li muhtara şiddetle karşı çıkan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Wetterau kentinde partinin gençlik teşkilatı başkanlığını yürüten 22 yaşındaki Tatjana Cyrulnikov'u aday gösterecek.

OYLAMA YAPILACAK
İLK oturumda gerçekleşecek oylamada genç politikacının diğer partilerden de oy alıp muhtar olması bekleniyor. Partilerin tepkisi sonrası seçimin iptali istenmişti. NPD'li siyasi Jagsch'ın, "Bilgisayar kullanması bilen başka alternatif olmadığı için seçildiği" belirtilmişti.
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Irkçı muhtarın yerine Tatjana
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