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Berkay’ı uçağa almıyorlar

Tatilde düşüp diz kapağını kıran Berkay, yarası nedeniyle uçağa alınmıyor. Berkay 14 gündür İstanbul’da uçuş bekliyor

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
Berkay’ı uçağa almıyorlar
Türkiye'de tatilde düşüp diz kapağını kıran 15 yaşındaki Berkay, ameliyattan sonra yaşadığı Almanya'nın Marl kentine gelmek istedi ancak uçağa alınmadı. Pilot yaraların çok taze olduğunu, havadaki basınç ile açılabileceğini gerekçe gösterdi. Ailenin diğer havayolu şirketleri ile gelme girişimi de sonuçsuz kaldı.

ZOR DURUMDA KALDIK
Anne Suzan B. (45), oğlunun haftalar önce ameliyat olduğunu ve 1 Eylül gününden bu yana uçabilmek için beklediklerini dile getirdi. Suzan B., "Ekonomik olarak da zor duruma düştük. Bir havayolu şirketinin bizi Almanya'ya götürmesini umuyoruz" diye konuştu.
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Berkay’ı uçağa almıyorlar
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