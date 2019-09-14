Camiye NSU imzalı tehdit

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da camilere yönelik bombalı saldırı ihbarları yeniden başladı. İki ay önceki Combat 18 imzalı tehditten sonra dün Berlin Şehitlik Camisi'ne nsu@hitler.com e-mail adresinden bombalı saldırı tehdidi gönderildi. Camide 1,5 saat arama yapıldı, ihbar asılsız çıktı.Tehdit mailinde, "Saat 11.00'de caminiz havaya uçacak. Kendi ilacınızı tadacaksınız. Aptal Müslüman domuzları. Sizi bitireceğiz" denildi. Cami, bir ay içerisinde üçüncü kez tehdit edilirken, babası vefat eden Ayhan Kızılkaya da bomba ihbarı nedeniyle mağduriyet yaşadı. BERLİN