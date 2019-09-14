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Camiye NSU imzalı tehdit

Irkçıların camilere yönelik saldırıları sürüyor. Dün sabah Berlin Şehitlik Camisi’ne NSU imzalı ihbarı yapıldı

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Camiye NSU imzalı tehdit
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Almanya'da camilere yönelik bombalı saldırı ihbarları yeniden başladı. İki ay önceki Combat 18 imzalı tehditten sonra dün Berlin Şehitlik Camisi'ne nsu@hitler.com e-mail adresinden bombalı saldırı tehdidi gönderildi. Camide 1,5 saat arama yapıldı, ihbar asılsız çıktı.

BİR AYDA ÜÇÜNCÜ TEHDİT
Tehdit mailinde, "Saat 11.00'de caminiz havaya uçacak. Kendi ilacınızı tadacaksınız. Aptal Müslüman domuzları. Sizi bitireceğiz" denildi. Cami, bir ay içerisinde üçüncü kez tehdit edilirken, babası vefat eden Ayhan Kızılkaya da bomba ihbarı nedeniyle mağduriyet yaşadı. BERLİN
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Camiye NSU imzalı tehdit
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