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11 aylık Yunus ilik bekliyor

Dört aylıkken lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Yunus yedi aydır ile savaşıyor. Sağlığına kavuşması için uygun ilik aranıyor

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
11 aylık Yunus ilik bekliyor
Almanya'nın Saarbrücken kentinde yaşayan Yozgatlı Arıkan ailesinin 11 aylık bebekleri Yunus'a uygun ilik aranıyor. Anne Zekiye Arıkan (22), "Yunus'un koşup oynayabilmesi için uygun ilik nakli gerekiyor. Bizim iliğimiz yüzde 50 uyumlu. Babasından nakil yapıldı ancak doktorlar hastalığın yeniden nüksetme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor" diye konuştu. Tüm Türkleri Alman Kemik İliği Bilgi Bağış Bankası'nın (DKMS) internet sayfasından doku örneği vermeye davet eden genç anne, "DKMS'in posta ile göndereceği pamuklu çubuk ile doku örneği veriliyor. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yunus ve onun gibiler yaşasın" dedi.
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11 aylık Yunus ilik bekliyor
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