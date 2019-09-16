Hollanda polisi ırkçılığı abarttı

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan polis merkezlerinin bir kısmında, göçmenlere yönelik ayrımcılık yapıldığı ve aşırı şiddet uygulandığı belirtildi. Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS, ayrımcılık ve şiddetin göçmen kökenlilerin yoğunlukla yaşadığı Schilderswijk semtindeki karakolda yaşandığını yazdı. Gözaltına alınanlara uygulanan aşırı şiddetin örtbas edilmeye çalışıldığı, iç soruşturma başlatılmasına rağmen polis şiddetinin devam ettiği belirtildi. Polislerin aralarında kullandıkları sosyal medya grubunda, polis köpeği taşıyan polislere "Faslıları yok eden" olarak hitap ettikleri kaydedildi. AMSTERDAM