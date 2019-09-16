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polisi ırkçılığı abarttı

Göçmenlere orantısız güç kullanımında sabıkalı olan polisi, ayrımcılık ve şiddetin dozunu artırdı. Durum, kamu yayın kuruluşunu bile isyan ettirdi

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Hollanda polisi ırkçılığı abarttı
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan polis merkezlerinin bir kısmında, göçmenlere yönelik ayrımcılık yapıldığı ve aşırı şiddet uygulandığı belirtildi. Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS, ayrımcılık ve şiddetin göçmen kökenlilerin yoğunlukla yaşadığı Schilderswijk semtindeki karakolda yaşandığını yazdı. Gözaltına alınanlara uygulanan aşırı şiddetin örtbas edilmeye çalışıldığı, iç soruşturma başlatılmasına rağmen polis şiddetinin devam ettiği belirtildi. Polislerin aralarında kullandıkları sosyal medya grubunda, polis köpeği taşıyan polislere "Faslıları yok eden" olarak hitap ettikleri kaydedildi. AMSTERDAM
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Hollanda polisi ırkçılığı abarttı
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