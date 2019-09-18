Bingöllü kardeşler alman milli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya şampiyonu Bingöllü Rümeysa (14), Ali İmran (13) ve Cihat Sönmez (11) kardeşler, milli takım seçmelerinden de başarı ile çıktı. Üç şampiyon, Almanya Muay Thai Milli Takımı'na seçildi. Şampiyon kardeşlerin Almanya adına katılacakları ilk şampiyona ise 28 Eylül'de Antalya'da yapılacak.Rümeysa Alman milli takımına seçildikten sonra çıktığı antrenmanda ayağını burkarken, antrenörlüklerini yapan baba Ferhat Sönmez, "Antalya'ya gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Çocuklarımla gurur duydum" dedi./ BREMEN