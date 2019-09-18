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Özdemir’i rezil etti

Ulaştırma Bakanı Scheuer kendisini küçük düşürmeye çalışan Özdemir’e, “Burada başka, kapalı kapılar arkasında sektörüyle farklı konuşuyorsun” dedi

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Özdemir’i rezil etti
'İKİYÜZLÜSÜN' İMASI
Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, birlikte bir TV programına katıldığı Cem Özdemir'i yerin dibine soktu. Özdemir, Scheuer'in gelecek teknolojilerine ayak uydurmayı ihmal ettiği için Almanya'daki otomotiv sektörünü tehlikeye attığını iddia etti. Özdemir, "Scheuer'in en büyük başarısı, bakanlığın önündeki bisiklet pompası" dedi. Özdemir'in bu eleştirisi üzerine Scheuer'in sabrı taştı. Bakan Andreas Scheuer, "Aman tanrım, eyvah eyvah Cem. Alman otomotiv sektörünün temsilcileriyle kapalı kapılar arkasında böyle konuşmuyorsun ama" diyerek Özdemir'in ikiyüzlü olduğunu ima etti. FRANKFURT
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Özdemir’i rezil etti
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