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Berkay hala uçamadı

’de ayağı kırılıp alçıya alındığı için havayolu şirketlerinin uçağa kabul etmediği Berkay’ın babası SABAH’a konuştu: Oğlumun okulu açıldı. Biz burada mahsur kaldık

FURKAN KARA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Berkay hala uçamadı
Almanya'dan Kurban Bayramı için gittiği Amasya'da ayağını kıran Berkay Bilir için hâlâ çözüm bulunamadı. Türkiye'den yaşadığı ve eğitim gördüğü Almanya'ya dönemeyen Berkay'ın babası Hacı Bilir (43) bir buçuk aydır Türkiye'de kaldıklarını ve ayağı alçıda olan Berkay'ı havayolu şirketilernin kabul etmediğini söyledi. TÜRK Hava Yolları'nın kendilerine 'Berkay'ın uçuşu için 9 adet koltuk kaldırılmalı. Bu nedenle 9 koltuğun gidiş dönüş ücretinin ödenmesi gerekiyor' dediğini söyleyen Hacı Bilir, "Bunu karşılamam mümkün değil. Alçı çıkartıldı ancak bacağındaki demirler 2-3 haftaya çıkacak. Onlar çıkmadan uçağa almıyorlar. Çocuğun okulu başlayalı 2-3 hafta oldu" dedi.
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Berkay hala uçamadı
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