Düğün konvoyunu bildirme şartı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya ve Belçika'da düğün konvoylarında havaya ateş açılması, trafiğin alt üst edilmesi sonrası başlayan tartışma sürerken, Hollanda yaptırım uygulayacağını açıkladı. Rotterdam Belediyesi, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe koyacağı uygulama kapsamında düğününde konvoy oluşturacak ailenin altı hafta önce belediyeden izin alması gerekeceğini duyurdu. Uygulama kapsamında konvoya katılacak araç ve kişi sayısı belediyeye bildirilecek. Konvoy günü yaşanacak ihlallerden düğün sahibi sorumlu tutulacak. İhlal halinde düğün sahibine, konvoya katılan kişi sayısının 350 ile çarpımında ortaya çıkacak rakam kadar para cezası yazılacak./ ROTTERDAM