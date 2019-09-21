Çevreciler sokaklarda

BUGÜN NELER OLDU

DÜN 139 ülkede hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri yapıldı. 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı 'Fridays for Future' (Gelecek için cuma) isimli etkinliğin bir ayağı olan grev, bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim gösterileri arasında gösteriliyor. Almanya'nın birçok kentinde de iklim gösterileri düzenlendi. Frankfurt ve Berlin'de göstericiler yolları kapattı, ulaşım felce uğradı. Başbakanlık binasının önü, gösterilerin yoğun olduğu noktalardandı. FRANKFURT