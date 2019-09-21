İslam’a gel huzur bul

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Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, meclis küsüsünden yine İslam'a kin kustu. Wilders, "Huzur arıyorsanız İslam'ı terk edin. Şiddet içeren bu dinin mensubu olmaktan kurtulmak sizi rahatlatacaktır" dedi. Bu küstah sözler üzerine söz alan DENK Partisi lideri Tunahan Kuzu, Wilders'e ağzının payını verdi.KUZU, "İslam'ı terk edenler huzur bulmuyor. İslam'ı tercih edenler huzur buluyor. Bunu sen çok iyi bilirsin. Çünkü partin bu mecliste üç kişiyle temsil edilirken, iki vekilin İslam'ı tercih etti ve huzur buldu. Sana tavsiyem sen de İslam'ı tercih et ve onlar gibi huzuru bul" şeklinde cevap verdi. Neye uğradığını şaşıran Wilders, tebessüm ile durumu toparlamaya çalıştı., Özgürlük Partisi'nden (PVV) 2011'de ayrılmış ve Müslümanlığı seçmişti. Arnoud van Doorn, "PVV'de iken bilgisizliğimden İslam karşıtı çalışmalarla iyi bir şey yaptığımı zannediyordum. Kuran'ı okudum ve İslam'ın barış dolu çok güzel bir din olduğunu öğrendim" demişti.ise PVV'de 2010 ile 2014 yılları arası milletvekilliği yapmıştı. İslam karşıtı kitap yazmaya başlayan van Klaveren, İslam'ı tanımış ve Müslüman olmuştu. Van Klaveren, "PVV yanlış olan her şeyi şu ya da bu şekilde İslam ile ilişkilendiriyordu" diye eski partisini eleştirmişti.