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Düğün konvoyuna 5 bin euro ceza

’da geçtiğimiz hafta sonu bir düğün konvoyundaki 18 sürücüye toplamda 5 bin euro para cezası kesildi

FATİH ÖZYAR Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
Düğün konvoyuna 5 bin euro ceza
Düğün konvoylarına karşı yasal düzenleme yapan Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu bir konvoydaki 18 sürücüye, trafik kurallarını ihlalden toplamda 5 bin euro para cezası kesildi. Polisin, düğün konvoyunu Rotterdam kentinin Kralingse Plaslaan semtinde durdurduğu öğrenildi. SÜRÜCÜLERE kaldırıma çıkma, korna çalma, hız limitlerine uymama gibi suçlardan ceza yazıldı. Öte yandan polis, "korna çalan düğün konvoylarını ihbar edin" uyarısında bulundu. Rotterdam'da 2020 yılı itibariyle düğün konvoylarına bildirim şartı getirilmişti.
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Düğün konvoyuna 5 bin euro ceza
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