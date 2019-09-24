Düğün konvoyuna 5 bin euro ceza

BUGÜN NELER OLDU

Düğün konvoylarına karşı yasal düzenleme yapan Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu bir konvoydaki 18 sürücüye, trafik kurallarını ihlalden toplamda 5 bin euro para cezası kesildi. Polisin, düğün konvoyunu Rotterdam kentinin Kralingse Plaslaan semtinde durdurduğu öğrenildi. SÜRÜCÜLERE kaldırıma çıkma, korna çalma, hız limitlerine uymama gibi suçlardan ceza yazıldı. Öte yandan polis, "korna çalan düğün konvoylarını ihbar edin" uyarısında bulundu. Rotterdam'da 2020 yılı itibariyle düğün konvoylarına bildirim şartı getirilmişti.