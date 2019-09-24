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Süslü kadınlar pedal çevirdi

Rengarenk kıyafetler giydiler, bisikletlerini süslediler. , ’de farkındalık için pedal çevirdi

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Süslü kadınlar pedal çevirdi
İZMİR merkezli Süslü Kadınlar Grubu, Berlin'de bisiklet turu gerçekleştirdi. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde başlayan etkinliğin Berlin organizasyonunu üstlenen Safia Yazanoğlu, 'Şehirlerde egzoz yerine parfüm kokusu olsun' parolasıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

YAZANOĞLU, etkinliğin kadın farkındalığını artırmak ve daha fazla bisiklet yolu yapımını sağlamak amacıyla da gerçekleştirildiğini ifade etti. 100 civarında kadının süslenerek katıldığı etkinlikte kadınlar, yoldan geçenlere çiçek de takdim etti. BERLİN
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Süslü kadınlar pedal çevirdi
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