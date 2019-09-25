Hastanede skandal

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hamburg kentinde Akın (32) ve Neslihan (30) Kasap çiftinin geçtiğimiz cumartesi günü bir oğulları oldu. Marin Hastanesi'ndeki doğumda bebeğin öldüğü söylendi. Aile, olayda "ihmal var" diyerek hastaneye dava açtı. Anne Neslihan Kasap, doğum için randevu aldıkları halde yetkililerin yatıracak yerleri olmaması nedeniyle 'Ertesi gün gel' diyerek kendisini gönderdiklerini söyledi. Ertesi gün ise saatlerce ilgilenen olmadığını, hemşirelerin 'Biraz yürüyüş yap, kahve iç, iyi gelir' önerilerinde bulunduğunu anlattı.KASAP'I saat 16.00 gibi doğumhaneye çağıran hemşireler, bebeğin kalp atışını duyamadıklarını söyledi. Başhekim, sezaryenle çocuğun alınmasına karar verdi. Kasap şöyle konuştu: "Beni uyuttular ve doğum gerçekleşti. Uyandığımda çocuğumun öldüğünü öğrendim. Olaydan bir gün sonra başhekim, 'Çocuk doğumda yaşıyordu ama kurtarılmadı' dedi. Doktor bile ihmal ettiklerini kabul etti. Bizden sonra bir çocuğun daha boğazına kordon dolandığından dolayı vefat ettiğini duyduk."ACILI baba Akın Kasap ise daha önce de iki çocuklarını düşük nedeniyle kaybettiklerini belirterek, "Her türlü tedbiri aldık ve 9 ay güzel giden süreç sonunda doktor ve hemşirelerin ihmali sonucu çocuğumuzu kaybettik" dedi. Karısının doğumhaneye zamanında alınmadığını söyleyen Akın Kasap, "Eşimin iyi olduğunu söylediler. 10 dakika sonra havlunun içinde ölü bebeğim geldi. 9 ay karnında taşıdığı çocuğu, ölü olarak kucağına almayı hiçbir anne haketmiyor" diye konuştu. İHADAHA önce 13 düşüğü olduğunu söyleyen bir çocuk annesi Güner Soyuer, "Almanya'da eski ve yeniyi kıyaslarsak hastanelerde değişen pek bir şey yok, hep aynı. Eskiden bunlar gün yüzüne çıkmıyordu" dedi. Doktor ve hemşirelerin ihmali yüzünden, geçmişte biri üçüz olmak üzere dört çocuğunun can çekişerek kollarında vefat ettiğini söyleyen Soyuer, "Benim çocuklarım doktor ve hemşirelerin ihmali yüzünden vefat etti" dedi.3 HAFTA önce doğum yapan Özlem Güler de normal doğum yapması gerekirken sezaryanla doğum yaptığını belirterek, "24 saat sancı çektim. Üç ameliyathane olmasına rağmen, personel olmadığı için birini kullanıyorlar" dedi. Eşi Murat Güler de "Sezeryanı kabul ettiğimizde 3-5 dakikada ameliyata alınacağımızı söylediler ama iki saat sonra aldılar" dedi.