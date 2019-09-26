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Ay yıldıza okul yasağı

’da bir okul, elindeki ay yıldızlı dövmeyi siyasi simge sayıp 16 yaşındaki Oğuzhan’a ‘Okula gelme’ dedi

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
Ay yıldıza okul yasağı
Almanya'nın Dortmund kentinde Oğuzhan Öz (16), ay yıldız dövmesi ve Göktürk Alfabesi ile yazılı 'Türk' kelimesi nedeniyle okula alınmıyor. Froschlake Özel Eğitim Okulu öğrencisi olan Öz, "Okulda psikolojik baskı yapılıyor. Bu dövme ile okula gelemeyeceğim söylendi. Çözüm olarak dövmenin üstünü çıkartma ile kapatmam istendi" dedi.

RAHATSIZLIK VERİYORMUŞ
BABA Mustafa Öz (49), "Okul oğlumun dövmesini siyasi simge saydı. Bunun Kürt kökenli öğrencileri provoke edebileceği belirtildi. Emniyet müdürlüğüne gittim. Alman kanunlarına göre yasaklı olmadığı ifade edildi. Biz bayrağımızı ve kimliğimi temsil eden sembolleri taşıyoruz. Bu durum artık bir an önce son bulsun" dedi.
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Ay yıldıza okul yasağı
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