Maçta bile ırkçılık

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ALMANYA'NIN Mönchengladbach kentinde mücadele eden takımımız Türkiyemspor, polis takımı ile çıktığı maçta ırkçılık şoku yaşadı. Türkiyemspor'un Başkanı Onur Canbolat, "Polizei SV takımı ile maça çıktık. Hakem maç sırasında, galip gelemeyeceğimizi dile getirdi. İtirazlarımız sırasında ise Türkiye'yi kast ederek, 'Kararı beğenmiyorsanız evinize dönün' dedi" şeklinde konuştu.CANBOLAT, "Amatör ligin altıncı haftasındaki maçta hakem Hans Jürgen W.'nin ırkçı tacizlerine maruz kaldık. Bir pozisyonda oyuncumuz itiraz edince, 'Ne yaparsanız yapın size buradan galibiyet çıkmayacak' dedi. Rakip takım oyuncularının da duyacağı şekilde 'Artık maçlar zevk vermiyor. Bunun da tek suçlusu Türk takımları' ifadesini kullandı. Federasyon ve emniyete şikâyette bulunduk" dedi.Canbolat, maçta yaşadıklarının peşini bırakmayacaklarını ifade etti ve "Bu hakemin futboldan men edilmesi için avukatlarımızı devreye soktuk. Konuyu yargıya taşıyacağız" diye konuştu. Türkiyemspor, polis takımına karşı çıktığı maçta hakemin ırkçı hakaretlerine maruz kaldı. Hakem, "Kararımı beğenmiyorsanız Türkiye'ye dönün" dedi