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‘Irkçılık var’ dedi açığa alındı

polisinin ırkçı uygulamalarını ve zorbalığını sosyal medyadan duyuran Fas kökenli Emniyet Müdürü açığa alındı

Giriş Tarihi: 27.9.2019
‘Irkçılık var’ dedi açığa alındı
Hollanda'nın Lahey kenti polis teşkilatına bağlı Leiden Polis Merkezi'nde 130 polisin müdürlüğünü yapan Fatima Aboulouafa, sosyal medya hesabından polis teşkilatı içinde yaşanan ırkçılığı, gücün kötüye kullanılmasını ve zorbalığı duyurdu. 6 Haziran'da konuyu kamuoyu gündemine taşıyan Aboulouafa, salı günü açığa alındı.

KÖTÜ OLMAK İSTEMİYORUM
ÜLKEDE 23 yıldır polislik yapan ve geçen yıl müdürlük görevine getirilen Aboulouafa, paylaşımında yaşanan ırkçılığa meslektaşı kadınların sessiz kaldığını ifade etti ve "Faslı olduğum için kurum içinde ve dışında defalarca reddedildim. Ayrımcılığa uğradım. Korkutuldum. Polisliğin ilk yıllarında hiç destek görmedim. Cesur ve dürüst yöneticileri özlüyorum. Ben kötü yönetici olmak istemiyorum" dedi.


Orantısız güç kullanımıyla sıkça gündeme gelen Hollanda polisinin Müslüman bir kadına uyguladığı şiddet tepki çekmişti.

KAMU KANALI DA İSYAN ETMİŞTİ
PAYLAŞIMINDA örnekler de veren Aboulouafa, diğer yöneticilere göre "çok fazla çatışmacı duruşu olması" ve "varlığının merkezde huzursuzluk oluşturması" nedeniyle açığa alındı. Kamu yayın kuruluşu olan NOS'ta iki hafta önce Lahey'deki polis merkezlerinin bir kısmında, göçmenlere yönelik ayrımcılık yapıldığı ve aşırı şiddet uygulandığını belirtmişti. AMSTERDAM

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