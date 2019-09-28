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Gerçeği söyleyen dışlanıyor

Polis teşkilatındaki ırkçılığı dile getirince açığa alınan emniyet müdürü isyan etti. , gerçekleri defalarca dile getirdiğini ancak ciddiye alınmadığını belirtti

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Gerçeği söyleyen dışlanıyor
SORUNLAR ÇÖZÜLMELİYDİ
HOLLANDA polisinin ırkçı uygulamalarını duyurması sonucu açığa alınan Fas kökenli Emniyet Müdürü Fatima Aboulouafa, bir televizyon programında isyan etti. Aboulouafa, "Bu ülkede gerçekleri söyleyenler önce korkutuluyor, sonra dışlanıyor. En sonunda da ortadan kaldırılıyor. Beni açığa almak yerine var olan sorunları çözmeleri gerekirdi" dedi.

DEFALARCA ANLATTIM
POLİS teşkilatı içerisinde 23 yıldır görev yaptığını hatırlatan Aboulouafa, "Bu süre içerisinde gördüğüm olumsuzlukları üst mercilere defalarca iletmeme rağmen ciddiye alınmadım. Sonra tespit ettiğim sorunları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Hemen akabinde açığa alındım. Çözüm beni açığa almak olmamalıydı" diye tepki verdi.

Fatih ÖZYAR / AMSTERDAM
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Gerçeği söyleyen dışlanıyor
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