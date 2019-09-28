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Ödül avcısı Sally

Sally takma ismi ile ünlenen , çektiği yemek videolarıyla ödülden ödüle koşuyor. Son ödül ’dan

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Ödül avcısı Sally
Almanca, İngilizce ve İslam İlahiyatı eğitimi aldı. Öğretmenlik yaparken YouTube üzerinden paylaştığı pasta tarifleriyle üne kavuştu. Konyalı Saliha Özcan (Sally) YouTube tarafından verilen Altın Kamera Ödülü'ne layık görüldü. 1,5 milyon takipçiye sahip olan Özcan, ödülü En İyi Eğitmen kategorisinde aldı. Sally, törende aslında profesyonel aşçı olmadığını belirtti ve "Pasta yapmayı kendi kendime öğrendim. Artık bu konuda uzmanlaştım ama bazen pasta yaparken terslikler de oluyor" dedi. Saliha Özcan daha önce de çok sayıda ödül almıştı. BERLİN
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Ödül avcısı Sally
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