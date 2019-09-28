Soykırımdan farkı yok

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Almanya'da çocuk hakları savunucusu olan Kamil Altay, ülkede doğan çocukların kayıtlara otomatik olarak Alman vatandaşı olarak geçtiğine dikkat çekti. Altay, "Türk bakıcı aile Türk çocuğu istediğinde, 'Elimizde Türk çocuğu yok' deniyor. Kökeni hiçe sayan Gençlik Dairesi, samimiyetsiz davranarak insanları aldatıyor" dedi.ALTAY, "Köken vatandaşlığına bakılmalı ve konsolosluklar bilgilendirilmeli. Bu sağlanmadığı sürece Türk kökenli çocuklar, Türklere verilmeyecek. Türk çocukları yurt köşesinde veya yabancı koruyucu ailede öz değerlerini kaybetmeye mecbur bırakılıyor. Gençlik daireleri, Türk toplumu ile adeta dalga geçiyor" diye konuştu.GENÇLİK dairelerinin Türk koruyucu aile olmadığından sitem ettiğini de vurgulayan Altay, "Koruyucu aile olmak isteyen Türklere her türlü zorluğu çıkarıyorlar. Yakında geniş çaplı protesto gösterileri düzenleyeceğiz" dedi.