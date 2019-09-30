Hollanda’da ürküten rapor

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Hollanda'da faaliyet yürüten İslamofobi'yi Bildir Vakfı, Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu'nu yayımladı. Ülkede yaşayan 337 Müslüman'ın katılımı ile gerçekleştirildiği belirtilen raporda, bunlardan 306'sının (yüzde 91) son beş yılda sözlü veya fiziki İslamofobik saldırıya maruz kaldığı bildirildi. Katılımcıların yüzde 74'ünün kendilerini daha az güvende hissetmeye başladıklarına da dikkat çekildi. Araştırmaya katılanların yüzde 49'unun kendini Müslüman olarak ifade etmekte özgür hissetmediği ve Müslüman oldukları için saldırıya maruz kalmaktan endişe duydukları aktarıldı. Yüzde 69'unun ise Hollanda'daki geleceğinden endişe duyduğu verisi paylaşıldı.