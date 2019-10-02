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Komşularının cesedini 8 sene sonra buldular

Yüksek apartmanlarda komşuluk ilişkilerinin yok olduğu günümüzde, ölen bir ’ın iskelete dönen cesedi, sekiz yıl sonra tesadüfen bulundu

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Komşularının cesedini 8 sene sonra buldular
YANGIN SAYESİNDE ANLAŞILDI
Almanya'nın Senden kentinde 59 yaşındaki emekli Heinz H. adlı Alman, 2011'de dairesinde öldü. Bir komşu, evden koku gelince apartman yöneticisi ile polise haber verdi, ancak ihbar dikkate alınmadı. 10 gün önce yedi katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle itfaiye binadakileri tahliye etti. Heinz H.'nın kapısı açılmayınca kırıldı ve iskelete dönen ceset bulundu.

KÖPEĞİ DE AÇLIKTAN ÖLMÜŞ
ADAMIN köpeğinin de açlıktan evde öldüğü ortaya çıktı. Adamın bir komşusu, "Kapısının önünde ağır koku vardı. Ev sahibi firmaya iletildi ama kokunun normal olduğu söylendi. Posta kutusu doluydu. Sağlık sigortasını aradım, bana bilgi verilmedi" dedi. Adamın ölüm nedeni, uzun yıllar geçmesi nedeniyle tespit edilemedi. Olay, komşuluk ilişkilerinin geldiği son noktayı ortaya koydu.
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Komşularının cesedini 8 sene sonra buldular
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