Komşularının cesedini 8 sene sonra buldular

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Almanya'nın Senden kentinde 59 yaşındaki emekli Heinz H. adlı Alman, 2011'de dairesinde öldü. Bir komşu, evden koku gelince apartman yöneticisi ile polise haber verdi, ancak ihbar dikkate alınmadı. 10 gün önce yedi katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle itfaiye binadakileri tahliye etti. Heinz H.'nın kapısı açılmayınca kırıldı ve iskelete dönen ceset bulundu.ADAMIN köpeğinin de açlıktan evde öldüğü ortaya çıktı. Adamın bir komşusu, "Kapısının önünde ağır koku vardı. Ev sahibi firmaya iletildi ama kokunun normal olduğu söylendi. Posta kutusu doluydu. Sağlık sigortasını aradım, bana bilgi verilmedi" dedi. Adamın ölüm nedeni, uzun yıllar geçmesi nedeniyle tespit edilemedi. Olay, komşuluk ilişkilerinin geldiği son noktayı ortaya koydu.