Ödüllü Türkler

BUGÜN NELER OLDU

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesinde, 57 yaşındaki esnaf Faruk Yıldız, sosyal sorumluk konularında inisiyatif aldığı için 'Yılın Kahramanı' ödülü aldı. Yıldız, Mitt i Stockholm gazetesince düzenlenen ve halkın oylarıyla belirlenen yarışmada, en fazla oyu alan aday oldu. Daha önce 'Yılın en sevilen esnafı' ödülünü de kazanan Yıldız'a, ödülü 19 yıldır çalıştırdığı hazır yemek dükkanında verildi.YILDIZ, yıllardır İsveçli ailelerle iç içe olduğunu belirtti ve "Esnaflığa başladığımdan beri ailelerin sorunlarıyla ilgilendim, gençlerin dertlerini dinledim ve çözümler geliştirdik. Her hafta okula gidip derslerine çalışan 8 öğrenciye yemek ikram ediyorum. Farklı kategorilerde 5 ödüle layık görüldüm. 36 yıllık gurbet hayatımda böyle bir başarı yakalayacağım aklıma gelmezdi" dedi.AVRUPA'YA işçi olarak gelen birinci neslin torunları, başarıdan başarıya koşuyor. Yardımseverlikleri ile de öne çıkan Türkler, yaşadıkları kentlerde onurlandırılıyor. Onlardan biri olan iki çocuk annesi Halime Kula, sosyal faaliyetlerinden dolayı yaşadığı Gelsenkirchen kenti belediyesi tarafından onurlandırıldı. 38 yaşındaki Kula, başarılı göçmen kadınlara verilen 'Migradonna' ödülünü aldı.İKİ çocuğunu yalnız başına yetiştiren Kula'nın, oğlunu taekwondo öğrenmesi için götürdüğü spor merkezinde çocuklar için projeler geliştirmesi, göçmen kökenli engelli çocuklara ev ödevlerinde yardımcı olması, onlara yemek yapmayı öğretmesi dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi. Kula, "Çok mutlu oldum. Çocuklara yardımım sürecek" dedi.ALMANYA'DA yetişen genç nesil komedyenler arasında yer alan Özcan Coşar, 'Alman Komedi Ödülleri 2019' yarışmasında 'Yıldızı Parlayanlar' dalında en iyi komedyen seçildi. Coşar, yaptığı konuşmada aldığı ödülden duyduğu sevinci dile getirdi. KÖLNALMANYA'DA yayın yapan televizyon dergisi 'auf einen Blick' tarafından 'Günlük Yaşamın Kahramanları' adı altında ödüllendirilenler arasında Türk kızı Leyla da yer aldı. Hamburg'daki Rahlstedt Gymnasium'da 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin yer aldığı ve Leyla'nın da arasında olduğu 80 kişilik 'İklim Koçları' grubu, yarışmada 3. oldu. HAMBURG