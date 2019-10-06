Hollanda'nın adı resmen değişti!

Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, Hollanda yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında 'Netherlands' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı.

Söz konusu kararın, Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile özdeştirilmesi sebebiyle alındığı bildirildi.

Netherlands adının resmi olarak kullanılmasıyla beraber ülke ile özdeştirilen olumsuz ön yargıların sona ereceği düşünülüyor.

Amsterdam yönetiminin ülkenin resmi ismi olarak Netherlands'i kabul etmesiyle beraber ülkenin yeni imajının Netherlands adı etrafında şekillendirilmesi planlanıyor.

ÜLKENİN ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA 'HOLLAND' OLAN ADI 'NETHERLANDS' OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Hollanda'nın resmi adı 'Netherlands', Eurovision ve Yaz Olimpiyatları gibi uluslararası etkinliklerde aktif şekilde ön plana çıkarılacak. Ülkenin uluslararası müsabakalarda 'Holland' olan adı 'Netherlands' olarak değiştirilecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazanmıştı.

2020 Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak.