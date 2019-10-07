Çocuklarınızı okutun

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Kendisi okuyamayan, ancak 47 yıl fabrikada çalışarak kızı Dilek Gürsoy'u (42) Almanya'da yılın doktoru olacak kadar iyi yetiştiren Zeynep Gürsoy (67), ailelere çocukların eğitimini önemsemeleri çağrısı yaptı. Kızıyla birlikte Karlsruhe Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Zeynep Gürsoy, "Anne babalara en büyük tavsiyem şudur: Çocuklarının eğitimleri birinci öncelikleri olsun" diye konuştu.GENÇ yaşta evlendirildiğini ve Almanya'ya geldiğini anlatan Gürsoy, "Okumadım değil, okutulmadım" dedi. 1987 yılında eşini, ardından da babasını kaybettiğini belirten Gürsoy, "1972 yılında fabrikaya girdim. 47 yıl çalıştım. Daha yeni mayıs ayında emekli oldum. Bir gün bile hastayım bahanesiyle işe gitmemezlik etmedim. Yaşadığım tüm zorluklara rağmen çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım" dedi.AVRUPA'DA tam yapay kalp ameliyatı yapan tek kadın doktor olarak "Victress Ödülü" ve "Almanya'da Yılın Doktoru" ödüllerine layık görülen Dr. Dilek Gürsoy (42), "Annem benim rol modelim, bize hayatını adadı" dedi. Karlsruhe Eğitim Merkezi'ne gelen gençlere bir hedef belirlemelerini öneren Gürsoy, "Bu hedef doğrultusunda sonuna kadar gidin. Almanya'da okumak kolay ve imkanlar çok. Bu fırsatı iyi kullanın" dedi.ÇALIŞTIĞI hastanede şef olmak istediğini belirten Dilek Gürsoy, "Allah'a şükür geriye dönüp baktığımda birçok iş başardım. 30'u insanlara, 20'si hayvanlara 50 yapay kalp taktım. İnşallah gerisi de gelecek. Yapay kalp çalışmalarımızda sona geliyoruz. Bizim yaptığımız kalp gürültüsüz, kablosuz ve elektrikli olacak, 10-15 yıl boyunca çalışabilecek. Bu kalp sayesinde kalp nakilleri tarih olacak" diye konuştu.ALMANYA ve Avrupa'da ilk olacak bir yapay kalp merkezi kurmak istediğini söyleyen Gürsoy, Almanya Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleriyle bu konudaki görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Almanya'da bir Türk hastanesi kurulması gerektiğini de savunan Gürsoy, "Bu fikrimi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na aktardım" dedi.