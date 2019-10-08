Bilirkişi ‘ihmal var’ dedi

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ALMANYA'NIN Köln kentinde doğuştan akciğerinde sorun olan dört yaşındaki Selin'in ölümündeki ihmali araştıran bilirkişi, ev doktoru ile kliniğin ihmaline işaret etti. Raporun ardından Selin'in anne ve babası Nurcan ve Veronika Sashov ile bir grup, ev doktorunun muayenehanesi önünde toplanıp protesto gösterisi düzenledi. Yoğun yağış, klinik önünde planlanan protestoyu engelledi.BULGARİSTAN Türklerinden olan aile, kızlarının sürekli kontrollerini yapan doktorun ihmalkâr davrandığını dile getirdi. Aile, aralık ayında rahatsızlanan kızlarını götürdükleri kliniğin, 'Bir şeyi yok' diye kendilerini eve gönderip Selin'in ölümüne neden olduğunu ifade etti ve "Adaletin yerini bulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çocuğumu göz göre ölüme terk ettiler" dedi.ÇOCUK doktoru Prof. Dr. Kurt Widhalm'in hazırladığı bilirkişi raporu, Selin İsmet'i tedavi eden doktor ve hastaneyi suçluyor. Raporda, "Erken teşhis ve tedavi ile çok yüksek bir olasılıkla çocuk sağlığına kavuşacaktı" dendi. Rapora göre ilk hatayı, küçük kızın ev doktoru yaptı. Widhalm, "Çocuğun götürüldüğü diğer doktorlar da ne çocuktaki belirtileri dikkate almış ne de çocuk için başka bir tedavi öngörmüş. Hastanede ise açık belirtilere, yüksek ateş ve öksürüğe rağmen akciğerlerin röntgeni çekilmemiş, çocuğun kanı alınmamış. 25 Aralık'ta, çocukta artık hayati tehlike varken bunlar yapılmış. Ama geç" dedi. Bilirkişi, "Gerek teşhiste gerekse çocuğun tedavisinde ağır tıbbi hatalar yapıldı" raporu verdi.