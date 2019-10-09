İklim protestosunda yüzlerce gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de Gezi Parkı olaylarına alkış tutan Avrupa, kendi protestocuları sokağa çıkınca şiddete sarıldı. Amsterdam, Londra, Viyana ve Berlin'de küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla protesto düzenleyen eylemcilerin yüzlercesini polis gözaltına aldı.LONDRA polisi, 276 protestocuyu gözaltına alırken Başbakan Boris Johnson, "Burnu halkalı iklim değişikliği protestocuları esrar kokan çadırlarını bırakıp eylemlerine son versin" dedi. Amsterdam'da 90, Viyana'da 75 gösterici gözaltına alındı. Gösterilerin 19 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.