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İklim protestosunda yüzlerce gözaltı

Türkiye’de ‘’lere alkış tutan Avrupa, kendi ‘Gezici’leri sokağa çıkınca şiddet kullanmaktan çekinmedi. Yüzlerce çevreci gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 9.10.2019
İklim protestosunda yüzlerce gözaltı
Türkiye'de Gezi Parkı olaylarına alkış tutan Avrupa, kendi protestocuları sokağa çıkınca şiddete sarıldı. Amsterdam, Londra, Viyana ve Berlin'de küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla protesto düzenleyen eylemcilerin yüzlercesini polis gözaltına aldı.

'UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI' DEDİ
LONDRA polisi, 276 protestocuyu gözaltına alırken Başbakan Boris Johnson, "Burnu halkalı iklim değişikliği protestocuları esrar kokan çadırlarını bırakıp eylemlerine son versin" dedi. Amsterdam'da 90, Viyana'da 75 gösterici gözaltına alındı. Gösterilerin 19 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.
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İklim protestosunda yüzlerce gözaltı
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