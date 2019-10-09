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Selin’i beton tabutla gömdük

Kızları Selin’i doktor ve klinik hataları sonucu kaybeden aile, “Irkçılardan korktuğumuz için Selin’i beton tabutla gömdük” dedi

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Selin’i beton tabutla gömdük
KÖLN kentinde yaşayan Bulgaristan Türklerinden Nurcan ve Veronika Sashov çifti, dört yaşındaki kızları Selin'in doktor ve klinik hatası sonrası ölümü üzerine büyük yıkım geçirdi. Baba Nurcan, "Irkçılar başa gelirse çocuğumu alıp ülkeme götürebileyim diye Selin'i beton bir tabutla gömdüm" dedi. Almanya'ya güvenlerinin sarsıldığını belirten Sashov, "Göçmenlerin çocukları tedavide ayrımcılığa uğramasın" diye konuştu.

BOŞLUĞUNU DOLDURAMIYORUZ
SELİN'İN boşluğunu dolduramadığını söyleyen anne Veronika ise "Büyük kızıma 'Kardeşin öldü' derken çok zorlandık. Doğumda hastanenin verdiği raporda bile hastalıkla ilgili her şey yazıyordu. En büyük hata ev doktoruna ait. Uzman doktora yönlendirmeliydi. Bize en büyük destek ise Köln Başkonsolosluğu'ndan geldi" dedi.

İbrahim TAŞ / KÖLN
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Selin’i beton tabutla gömdük
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