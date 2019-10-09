Selin’i beton tabutla gömdük

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KÖLN kentinde yaşayan Bulgaristan Türklerinden Nurcan ve Veronika Sashov çifti, dört yaşındaki kızları Selin'in doktor ve klinik hatası sonrası ölümü üzerine büyük yıkım geçirdi. Baba Nurcan, "Irkçılar başa gelirse çocuğumu alıp ülkeme götürebileyim diye Selin'i beton bir tabutla gömdüm" dedi. Almanya'ya güvenlerinin sarsıldığını belirten Sashov, "Göçmenlerin çocukları tedavide ayrımcılığa uğramasın" diye konuştu.SELİN'İN boşluğunu dolduramadığını söyleyen anne Veronika ise "Büyük kızıma 'Kardeşin öldü' derken çok zorlandık. Doğumda hastanenin verdiği raporda bile hastalıkla ilgili her şey yazıyordu. En büyük hata ev doktoruna ait. Uzman doktora yönlendirmeliydi. Bize en büyük destek ise Köln Başkonsolosluğu'ndan geldi" dedi.KÖLN