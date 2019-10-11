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Derya: Ezan sesi burnumuzda tüttü

’ın eski yıldızı ve ailesi, oğlulları Çağrı’nın futbol kariyeri için Münih’e taşındı. Aile, ’ya ancak birkaç ay dayanabildi

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Derya: Ezan sesi burnumuzda tüttü
GALATASARAY'IN eski futbolcusu Hakan Balta ve ailesi Almanya'ya ancak birkaç ay dayanabildi. Oğullarının Bayern Münih'in altyapısına transfer olmasıyla geçtiğimiz yaz Münih'e taşınan Balta ailesi, vatan hasretine dayanamadı. Çift, Çağrı'nın "Bir yanım hep İstanbul'da; ama burada başarılı olmalıyım" sözüyle yurda dönüş kararı aldı.
HAKAN Balta'nın eşi Derya Balta yurda dönüş kararlarıyla ilgili şunları kaydetti: Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız, ezan sesimiz burnumuzda tüttü. İnsanıma, ülkeme can feda... Kendimizi bambaşka bir ülkeye ait hissetmeye çalıştık. Çağrı da sosyal hayatının eskisi gibi olmadığını gördü. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden değerli...
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Derya: Ezan sesi burnumuzda tüttü
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