Derya: Ezan sesi burnumuzda tüttü

BUGÜN NELER OLDU

GALATASARAY'IN eski futbolcusu Hakan Balta ve ailesi Almanya'ya ancak birkaç ay dayanabildi. Oğullarının Bayern Münih'in altyapısına transfer olmasıyla geçtiğimiz yaz Münih'e taşınan Balta ailesi, vatan hasretine dayanamadı. Çift, Çağrı'nın "Bir yanım hep İstanbul'da; ama burada başarılı olmalıyım" sözüyle yurda dönüş kararı aldı.HAKAN Balta'nın eşi Derya Balta yurda dönüş kararlarıyla ilgili şunları kaydetti: Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız, ezan sesimiz burnumuzda tüttü. İnsanıma, ülkeme can feda... Kendimizi bambaşka bir ülkeye ait hissetmeye çalıştık. Çağrı da sosyal hayatının eskisi gibi olmadığını gördü. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden değerli...