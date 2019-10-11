Katliama ramak kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya, Neo-Nazi Stephan Balliet'in (27) bir sinagogla dönerciye saldırmasını ve iki kişiyi öldürmesinin şokunu yaşıyor. Balliet'in sinagoga girememesi sayesinde onlarca masum insan, gözü dönmüş katilin elinden kurtulmayı başardı. Eğer katil başarılı olsaydı, yaptığı plana göre önce sinagogu ateşe verecek, ardından Müslüman avına çıkacak, Müslümanları öldürüp, bir camiyi yakacaktı.ANCAK katilin kendi yaptığı silahlar tutukluk yapınca ve mermilerin gücü sinagogun dış kapısını açmaya yetmeyince, planını gerçekleştiremedi. Saldırgan ayrıca sinagogun önüne kendi yaptığı el bombaları yerleştirdi, ancak bunlar da infilak etmedi. Savcılık, Neo-Nazi katilin otomobilinde 4 kilo patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Katilin, bir TIR şoförünün yolu kapatması sayesinde yaralı ele geçirildiği öğrenildi.SİNAGOG ve camiye istediği saldırıyı yapamayan katil, bu kez namluyu sokakta yürüyen masum insanlara yöneltti. Önce 40 yaşındaki bir kadını, ardından da dönercide 20 yaşındaki bir genci öldürdü. Yayınlanan videoda gencin kendisini öldürmemesi için yalvardığı duyuluyor. Videoda Yahudileri "tüm sorunların nedeni" olarak gösteren katil, "beyaz düşmanı, tercihen Yahudi, öldürmek istediğini" yazmış.KENDİSİNE "eylem planı" hazırlayan katil, "Yahudi öldür. İki Yahudiyi el bombasıyla öldür. Sinagogu yak. Bir Müslümanı bıçakla. Canlı yayın yap. 6 Yahudi öldür. Bir Müslüman ve bir Yahudi öldür. Bir camiyi yak. 3 zenci öldür" gibi ifadeler kullanıyor. Belgede silahlarının tanımını yapan ırkçı, altı farklı silah, el yapımı bombalar, iki kılıç ve hazırladığı mermileri tanıtıyor. FRANKFURTKATİLİN öldürmek istediği 40 ve 41 yaşındaki çift, hayati tehlikeyi atlattı. Almanya Başbakanı Angela Merkel olaydan sonra Halle'ye giderek Yahudi Cemaati'ne destek verirken, dün de Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Halle'ye gitti ve sinagogu ziyaret etti. Steinmeier, "korkak saldırı" diye tanımladığı saldırıyı kınamanın yetmeyeceğini belirterek, "Ülke olarak sorumluluk üstlenmemiz gerekir" dedi.ALMANYA Yahudi Cemaati Başkanı Josef Schuster, son dönemde "kırmızı çizginin aşıldığını" belirterek, "Bir dini bayram günü sinagogun polis tarafından korunmaması bir skandaldır. Bir katliam olmasını sadece şansın yaver gitmesi engelledi" dedi. Bazı Alman siyasilerin ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisini suçlamasına ise AfD yanıt verdi ve "Suçlamalar yersiz" diyerek, saldırıyı kınadı.