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Gel bizde oyna Cenk

’da top koşturduğu St. Pauli futbol kulübünün, Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdiği gerekçesiyle kadro dışı bıraktığı ’e, Türk takımlarından davet yağıyor

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Gel bizde oyna Cenk
Almanya 2. futbol ligi takımlarından St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin'e Türk takımlarından davet var. Barış Pınarı Harekâtı'na desteğinden ötürü kulübünün kadro dışı bıraktığı Şahin'e Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün'den "Gel Türkiye'de oyna, tüm masraflarını karşılayayım" çağrısı geldi. Bolu Valisi Ahmet Ümit ise, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ile görüştüğünü ifade ederek Şahin'i Boluspor'a davet etti. 25 yaşındaki futbolcuya bir diğer teklif de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan geldi. Başkan Arı, futbolcuya Nevşehir Belediyespor'a transfer teklifinde bulundu. Şahin, "Şimdilik Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum ama bundan onur duydum" diye cevap verdi.
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