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Tehdide boyun eğdiler

Türk ’nın asker selamı fotoğrafını beğenen ve , baskı altına alındı. Futbolcular, beğeniyi geri çekti

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Tehdide boyun eğdiler
Alman Milli Takımı'nın Türk kökenli futbolcuları Emre Can ve İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nın askere selam durduğu fotoğrafı beğenince hedef oldu. Alman basınının "Bir daha Alman Milli Takımı'nda oynayamazlar" yaygarasından sonra baskı altında kalan Can ve Gündoğan, beğeniyi geri çekti. Tehditlere boyun eğen iki futbolcu Alman Milli Takım ile poz verdi. Alman Milli Takımı da bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Alman Milli Takımı, "Fotoğrafı yanlışlıkla beğendik", "Siyasi mesaj vermek istemiyorduk" diyen Emre Can ve İlkay Gündoğan ile birlikte fotoğraf çektirip "destek" mesajı verdi.

FRANKFURT
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Tehdide boyun eğdiler
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