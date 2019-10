Tehdide boyun eğdiler

BUGÜN NELER OLDU

Alman Milli Takımı'nın Türk kökenli futbolcuları Emre Can ve İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nın askere selam durduğu fotoğrafı beğenince hedef oldu. Alman basınının "Bir daha Alman Milli Takımı'nda oynayamazlar" yaygarasından sonra baskı altında kalan Can ve Gündoğan, beğeniyi geri çekti. Tehditlere boyun eğen iki futbolcu Alman Milli Takım ile poz verdi. Alman Milli Takımı da bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.Alman Milli Takımı, "Fotoğrafı yanlışlıkla beğendik", "Siyasi mesaj vermek istemiyorduk" diyen Emre Can ve İlkay Gündoğan ile birlikte fotoğraf çektirip "destek" mesajı verdi.