Haberler > Avrupa Haberleri > Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

HAMBURG-Schenelsen Havalimanı, 2. kalma 450 kilogram patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları()'nın -Hamburg seferini yapan tarifeli uçağı da bu gelişme üzerine Bremen'e mecburi iniş yaptı. Dönüş seferi olan Hamburg-İstanbul uçuşu ise iptal edildi.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 00:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 00:45
Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda öğleden sonra 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bir bomba bulundu. Bunun üzerine havalimanı, akşam saatlerinde uçuş güvenliği nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, havalimanının ne zaman uçuşlara açılacağının belli olmadığı bildirilirken, yolculardan havayolu şirketleriyle irtibata geçerek uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları istendi.

Dünyanın en başarılı havalimanları

THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BERLİN'E İNDİ

Öte yandan, THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmek zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenildi. Ayrıca, THY'NİN dönüş seferi olarak planlanan Hamburg- İstanbul seferi de iptal edildi

Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN