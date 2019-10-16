Türkiye her zaman arkanızda

BUGÜN NELER OLDU

Kimliği belirsiz kişilerin dernek lokaline molotof kokteyli atarak büyük zarar verdikleri Pforzheim Fatihspor'a destek ziyaretleri yapıldı. Saldırı sonrası Karlsruhe Başkonsolosu Terzioğlu, Badischer Futbol Federasyonu 2. Başkanı Helmut Sickmüller, BFV Kreisliga Başkanı Thomas Pistel, Türk ve Alman futbol kulüpleri, Türk dernekleri ve vatandaşlar kulübü ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de telefonla bağlanarak Fatihspor yöneticilerine geçmiş olsun dedi./ PFORZHEIM