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Türkiye her zaman arkanızda

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Türkiye her zaman arkanızda
Kimliği belirsiz kişilerin dernek lokaline molotof kokteyli atarak büyük zarar verdikleri Pforzheim Fatihspor'a destek ziyaretleri yapıldı. Saldırı sonrası Karlsruhe Başkonsolosu Terzioğlu, Badischer Futbol Federasyonu 2. Başkanı Helmut Sickmüller, BFV Kreisliga Başkanı Thomas Pistel, Türk ve Alman futbol kulüpleri, Türk dernekleri ve vatandaşlar kulübü ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de telefonla bağlanarak Fatihspor yöneticilerine geçmiş olsun dedi.

Fatih YILMAZ / PFORZHEIM
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