Haberler > Avrupa Haberleri > Kuzu: Terör terördür

Kuzu: Terör terördür

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Kuzu: Terör terördür
Hollanda'da Türk ve göçmenlerin kurduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, Temsilciler Meclisi'nde geç saatte yapılan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili oturumda konuştu. Kuzu, "Teröre karşı tek yumruk olup beraber mücadele edilmesi gerekir. Bunun adı DEAŞ, PKK, YPG, SDF ne olursa olsun. Terör, terördür. Düşmanının düşmanı da arkadaşın değildir" dedi.

Yalçın ÇAKIR / LAHEY
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzu: Terör terördür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN