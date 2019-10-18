Kuzu: Terör terördür

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'da Türk ve göçmenlerin kurduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, Temsilciler Meclisi'nde geç saatte yapılan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili oturumda konuştu. Kuzu, "Teröre karşı tek yumruk olup beraber mücadele edilmesi gerekir. Bunun adı DEAŞ, PKK, YPG, SDF ne olursa olsun. Terör, terördür. Düşmanının düşmanı da arkadaşın değildir" dedi.Yalçın ÇAKIR / LAHEY